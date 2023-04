Arci Benevento presenta la rassegna cinematografica Spore

Presentata la rassegna cinematografica "Spore- Visione Sparse", a cura di Arci Benevento. Il primo appuntamento è andato in scena nella splendida cornice dell'auditorium comunale di Apice, in sinergia con l'associazione Ribellarci di Apice e al coordinamento del Forum dei giovani della Provincia di Benevento. L'evento, patrocinato dal comune di Apice e dalla Provincia di Benevento, ha toccato un tema molto sentito dai giovani sanniti: il diritto a restare.

Un dibattito ricco di spunti e riflessioni su temi che coinvolgono in primo piano la comunità sannita. «I giovani che vogliono restare devono essere protagonisti di una nuova stagione per le aree interne. Bisognerebbe parlare non più solo di partecipazione, ma di coinvolgimento finalizzato alle politiche, ai progetti e alla definizione di politiche di sviluppo» ha spiegato Daniele Belmonte, coordinatore del Forum dei giovani.

A seguito del dibattito, è stato proiettato, all'interno della rassegna "Spore - Visione Sparse", il documentario "La Restanza", della regista Alessandra Coppola. La kermesse itinerante proseguirà fino al 28 aprile e vedrà coinvolte Benevento, Airola, Castelpoto, Cusano Mutri, Guardia Sanframondi e San Bartolomeo in Galdo. «Un progetto per riportare il cinema in una provincia in difficoltà, un modo per riattivare spazi inutilizzati, è la voglia di condividere valori, è la necessità di fare del cinema un terreno di socialità e di aggregazione, per combattere l’isolamento e la solitudine», spiega Lorenzo Carangelo, presidente di Arci Benevento.