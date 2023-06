I borghi del Sannio si preparano per una domenica davvero speciale con gli eventi che accompagno le tradizionali processioni del Corpus Domini. I colori ed i profumi delle Infiorate artistiche faranno domani da scenografia a momenti che legano assieme fede e folklore e che hanno visto al lavoro da settimane comitati, associazioni, parrocchie ed amministrazione comunali.

APPROFONDIMENTI Bretella Benevento-Caserta, parte il dibattito Benevento, l'allarme dell'Ekoclub: «Fontana della stazione ferma, va aggiustata» L'ex Orfanotrofio offerto in comodato in cambio di lavori

A Sant'Agata de' Goti l'edizione 2023 dell'Infiorata artistica avrà due temi ai quali si ispireranno i tappeti: la «XXXVII giornata mondiale della gioventù» e l'allarme siccità. Otto le piazze del centro storico coinvolte, assieme alla centralissima via Roma, per un evento promosso dalla Società operaia di mutuo soccorso in collaborazione con l'Unità Pastorale, il Comune di Sant'Agata de' Goti, le associazioni e le scuole del territorio e che quest'anno vede anche la partnership con il Parco regionale del Taburno-Camposauro. Un percorso che prenderà il via da piazza Trieste e piazza Castello per proseguire in piazza Viscardi, piazza Trento, piazza del Carmine, piazza San Francesco, piazza Municipio, piazza Umberto I ed infine piazza Duomo e Sant'Alfonso. Il quadro della piazzetta di San Francesco sarà a cura dei ragazzi del Centro Medico Erre-Neuromed che ne hanno curato la progettazione e lavoreranno alla sua realizzazione. Come da tradizione invece il tappeto principale sarà in piazza Umberto I con i maestri infiorai al lavoro già da questa sera. Attesi anche quest'anno migliaia di visitatori.

Da Sant'Agata de' Goti a Cusano Mutri dove quella di quest'anno sarà la 29esima edizione dell'Infiorata. Domani mattina, già alle 6 inizierà la decorazione dei tappeti floreali. Quindi le due celebrazioni, alle 11 nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo ed alle 18.30 in quella di San Giovanni Battista che assieme a quelle di San Nicola e della Madonna delle Grazie ospitano i quadri dell'Infiorata. Poi a seguire la processione. Tra le iniziative collegate all'Infiorata il raduno delle Fiat 500 d'epoca e la decorazione delle arcate di via Pietà con l'opera «We are flowers having a human experience».

Lungo e strutturato il programma di iniziative pensate a Paduli nelle settimane che hanno preceduto l'evento di domani quando già dalle 4 del mattino prenderanno il via i lavori per la realizzazione dei quadri. La manifestazione, che si fregia del logo realizzato dall'artista Mimmo Paladino, si concentrerà come da tradizione lungo viale della Libertà, l'arteria centrale di Paduli, dove verranno realizzati 19 quadri in successione.

Da Paduli alla valle Telesina dove a San Salvatore la tradizionale Infiorata del Corpus Domini sarà accompagnata dalle storiche «cappelle». Piazza Nazionale, via Villa, via Telese Vetere, via Roma e via Cerreto verranno addobbate con i consueti disegni a sfondo religioso utilizzando anche la tipica ginestra che nasce spontanea lungo le pendici di Monte Acero e del Monticello per accogliere il passaggio del Santissimo Sacramento. Sarà l'occasione per rivivere un rituale che da sempre accompagna la comunità telesina.

Ultimi preparativi in corso anche a Montesarchio dove il percorso della processione tocca i punti in cui vengono realizzati i tradizionali altari del Corpus Domini, veri e propri dipinti di grandi dimensioni. Volontari, comitati e associazioni sono già in fermento da giorni per l'evento che domani manterrà viva una tradizione ormai centenaria e che negli ani è diventata un appuntamento che coinvolge l'intera Valle Caudina.