Incidente sull'A16, salma della vittima al San Pio

Senza documenti e senza identità. La salma di giovane dell'età apparente compresa tra i 20 ed i 30 anni è stata trasferita nella sala morgue dell'ospedale San Pio in attesa di autopsia ed identificazione. E' la vittima dell'incidente che si è verificato lungo l'autostrada A16, all'altezza del comune di Vallesaccarda, in cuie un pullman è finito in una scarpata causando un morto e 14 feriti.

Sulla dinamica dell'incidente faranno chiarezza le indagini coordinate dalla procura della Repubbblica di Benevento, guidata dal procuratore Aldo Policastro.