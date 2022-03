Ucraina, nel Sannio fiaccolata per la pace e raccolta di beni

Da un lato la vicinanza simbolica, espressa con una fiaccolata per la pace, dall'altra l'aiuto concreto con la disponibilità ad accogliere i rifugiati. Così Telese Terme, in provincia di Benevento, esprime la solidarietà verso il popolo ucraino e il suo «no alla guerra e a ogni forma di violenza e di sopraffazione», spiega il sindaco Giovanni Caporaso.

Sabato 5 marzo, alle ore 19.45 partirà dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Telese Terme la fiaccolata per la pace, organizzata dal Comune di Telese Terme insieme al vescovo della Diocesi di Cerreto-Telese-Sant'Agata, don Giuseppe Mazzafaro, e con la professoressa Angela Maria Pelosi, dirigente dell'Iis Telesia. Alla fiaccolata, che si concluderà in piazza Minieri, prenderanno parte i sindaci della Valle Telesina e gli studenti dell'istituto.

La giornata di iniziative a sostegno della pace si aprirà alle 10, nel Salone Goccioloni delle terme di Telese con un Consiglio Comunale in forma aperta, così come richiesto dal presidente Maria Venditti, per garantire la partecipazione delle istituzioni scolastiche e della comunità studentesca, del mondo del volontariato e dell'associazionismo, della parrocchia e dei cittadini. Questa mattina, inoltre, il sindaco e l'assessore con delega ai servizi all'immigrazione Filomena Di Mezza hanno trasmesso una manifestazione di volontà del Comune di Telese Terme ad accogliere i rifugiati.

«La nostra comunità vuole testimoniare in ogni modo il suo no alla guerra e a ogni forma di violenza e di sopraffazione - spiega Caporaso - ecco perché con il vescovo, con i giovani, gli studenti del liceo, con tutte le fasce tricolori della valle, marceremo silenziosamente per lanciare il nostro messaggio di pace e di speranza. Naturalmente le iniziative in favore del popolo ucraino non si fermeranno qui, saremo attivi sia per l'accoglienza che con punti di raccolta di generi di prima necessità. La comunità telesina ha un cuore immenso ed è sempre pronta a rispondere quando c'è bisogno di aiuto».