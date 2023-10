Proseguono gli episodi di movida violenta nel centro storico di Benevento. L'ennesimo si è verificato, poco prima delle tre, nella notte tra sabato e domenica nei vicoli cittadini, precisamente tra piazza Vari e piazza Piano di Corte. Una vera e propria aggressione è stata perpetrata da due giovani sanniti, già noti alle forze dell'ordine per un passato episodio, ai danni di due coetanei; un alterco pare nato a causa di un'altra precedente discussione, per futili motivi, verificatasi la sera prima sempre nella zona centrale della città.

Nel litigio è stata, purtroppo, coinvolta anche una ragazza ventunenne. La giovane è stata ferita alla testa, colpita da una sedia «volata» durante l'accesa discussione. La donna si è rifugiata in un locale, dove i gestori le hanno prestato un primo soccorso e hanno avvisato le forze dell'ordine e i sanitari. A piazza Piano di Corte sono accorse due volanti dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile ed Operativo di Benevento, un'ambulanza e un'auto medica, in ausilio anche due volanti della Polizia.

Tantissimi i giovani che, attirati dai lampeggianti, si sono concentrati sul posto. La ragazza è stata subito medicata dai sanitari in loco, per poi essere trasportata al pronto soccorso del San Pio, dove è stata ricoverata e dove le è stata prescritta una prognosi di due giorni. La giovane ha però accusato un malore, poco prima di essere rilasciata, ed è stata trattenuta per ulteriori accertamenti.

Gli agenti sono riusciti ad identificare sul posto uno degli aggressori, che è stato subito trasportato in caserma. I motivi dell'accaduto sono ancora da chiarire, intanto è stato identificato anche il secondo aggressore. Nessun provvedimento, al momento, a carico dei due. Sono state inoltre avviate, dai Carabinieri del Nucleo radiomobile ed operativo di Benevento, le indagini per identificare pure gli altri due protagonisti e per stabilire se si tratta di lite o rissa.

Quello delle aggressioni in centro è purtroppo un triste leitmotiv delle ultime settimane per la movida sannita. Un altro episodio si è verificato, la scorsa settimana, tra via Mario La Vipera e via Cardinal di Rende; anche in quel caso una aggressione causò feriti e un marasma generale. Prima ancora da ricordare l'aggressione, nel maggio scorso a piazza Piano di Corte, ai danni dei quattro studenti cinesi. Una situazione che va evidentemente anche a danneggiare gli esercizi commerciali della zona e i residenti.

«La violenza, nel centro storico, è ormai all'ordine del giorno e allarma tutti. Il centro storico deve essere attenzionato per quanto riguarda i controlli afferma il presidente del Comitato di Quartiere Centro Storico, Luigi Marino -. Nel fine settimana c'è una grande affluenza di giovani. Bisogna però riflettere sul futuro del centro storico e sull'attenzione data ai ragazzi. Il centro deve essere attrattore di cultura e di altri generi di divertimento. È evidente però che qualcosa non funziona e bisogna prenderne atto. Amministrazione e altri partner dovrebbero riflettere sull'età da coinvolgere e su come coinvolgere. La movida deve tornare ad essere positiva. Il Comune dovrebbe essere più attento a far rispettare regole ed ordinanze. Ci vogliono regole chiare, sicure e certe sulla somministrazione di alcool, sulla chiusura dei locali e sulla cessazione della musica. Ovviamente i locali non sono la causa di questa situazione, so dei soccorsi prestati dagli esercenti ed è una cosa lodevole. Il problema è più ampio ed è sociale, serve un lavoro educativo e valoriale sui giovani. Serve una collaborazione di tutte le parti in causa per risolvere un problema evidente».