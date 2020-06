BENEVENTO - «Un giorno stavo passeggiando sul lungomare di Napoli, e mi ha colpito il vuoto di quel luogo. Mancava qualcosa e quel qualcosa era una statua di Pino Daniele». Così Domenico Rispoli, artista limatolese di 26 anni racconta come è nato il suo nuovo progetto: una statua in bronzo a grandezza naturale del cantautore partenopeo.

«Per me arte e musica sono due concetti legati tra loro – spiega –. Realizzare una scultura significa poter toccare con mano un’idea, misurarne lo spessore e sentirne la potenza. Fin da piccolo mi divertivo realizzando forme con il das o rompendo vasi finiti nel dimenticatoio, per ricomporli con pezzi mancanti. Oggi, dopo un percorso di crescita, il mio sogno è appunto quello di omaggiare Pino Daniele, simbolo nel mondo di Napoli e della sua musica».

Figlio d’arte, il papà è scultore e restauratore, Domenico non è nuovo ad opere di questo tipo: una statua di Fabrizio Moro è oggi a San Basilio, il quartiere della capitale che ha dato i natali al cantautore romano. L’artista ha già realizzato il calco in terracotta del suo Pino Daniele, ora la speranza è quella di trovare finanziatori per trasformare il suo progetto in un omaggio in bronzo alla memoria del cantautore partenopeo. Di sicuro potrà contare sul supporto dell’amministrazione comunale. «A questo nostro giovane artista auguro i più grandi successi – le parole del sindaco Domenico Parisi - e di dare, attraverso la sua arte, lustro anche alla sua terra». Ultimo aggiornamento: 09:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA