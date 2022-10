BENEVENTO - E' stato il capo della Polizia, Lamberto Giannni, a inaugurare la sede Anps (Associazione nazionale polizia di Stato) a Benevento a pochi passi dall'Arco di Traiano. Una visita, quella del prefetto, direttore generale della pubblica sicurezza, che è stata anche l'occasione per ricordare la figura dell'agente Clemente Martone, vittima del dovere, al quale è stata intitolata l'area antistante la chiesa dell'Angelo in via Meomartini a Benevento ed è stato scoperto un cippo commemorativo. Con lui, tra gli altri, il sindaco di Benevento, Mastella, il prefetto Torlontano e il questore Giobbi. Molta l'emozione nel corso di entrambe le cerimonie alle quali era presente la famiglia di Martone - che ha ringraziato istituzioni e comunità con una lettera aperta.