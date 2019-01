Provincia, rinviato al 10 marzo il voto per il Consiglio

Giovedì 10 Gennaio 2019, 23:36

Ancora un rinvio: per il consiglio provinciale si vota il 10 marzo. Il presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, «in considerazione del rispetto dovuto e che lui vuole rendere a tutte le forze politiche presenti in Consiglio Provinciale – è scritto in una nota diramata dalla Rocca dei Rettori - ha deciso di accogliere la richiesta presentatagli dal Partito Democratico finalizzata a ottenere il rinvio di una settimana delle elezioni di secondo grado per il rinnovo del Consiglio Provinciale già convocate per il 3 marzo». In quella data, infatti, era stata programmata una importante scadenza politica per il Pd, ossia le elezioni primarie per il rinnovo degli organi interni nazionali e regionali. Pertanto, il presidente Di Maria ha ritenuto di dover garantire il pieno svolgimento della vita politica interna di quella formazione. Nelle prossime ore si provvederà al formale rinvio delle elezioni per il Consiglio al 10 marzo.