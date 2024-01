San Bartolomeo in Galdo, frana e danni alla condotta del gas: case «al gelo» e disagi

Solita frana in località Castelmagno e solita interruzione della fornitura di gas a San Bartolomeo in Galdo. All'origine dei disagi lo smottamento di terreno che causa il tranciamento del tubo principale della condotta del gas, gettando i cittadini del centro fortorino nel panico, viste le temperature a dir poco rigide (raggiunti i 3 gradi). Inevitabili i disagi con ricadute sull'utilizzo di riscaldamento, acqua calda e cucina. I tecnici di Rete 2, società fornitrice del gas, sono al lavoro per cercare di creare il vitale raccordo di tubi e pare che per la tarda mattinata di domani, la linea sarà ripristinata.

Non si tratta di un caso isolato e più volte lo stesso sindaco Carmine Agostinelli ha invitato la ditta a realizzare un deposito di emergenza per fronteggiare situazioni come questa. «Sappiamo bene che l'area dove si è verificato l’interruzione - dice - è interessata da variabili movimenti franosi, tali da creare ripetutamente questi disagi.

O si crea una linea alternativa oppure bisogna creare un serbatore di riserva per casi di emergenza».