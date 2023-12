Inaugurata ieri mattina la rinnovata piazza Alessandro Telesino. A tagliare il nastro è stato il primo cittadino, Fabio Romano, al termine di un'opera di riqualificazione importante durata alcuni mesi. Presente anche tutta l'amministrazione comunale e il vice parroco don Luigi Valentino che ha poi benedetto la riapertura. L'intervento promosso dalla giunta Romano rientrava in un pacchetto più ampio di lavori: il restyling di via Gioia, la costruzione di una nuova rotonda lungo la provinciale 83 che collega San Salvatore a Faicchio. E poi ancora via Villa, via Bagni, via San Manno, via Plebiscito e corso Garibaldi con nuovi arredi e alberi.

La rinnovata piazza, che ha conservato diversi posti auto, è stata oggetto di una profonda rivisitazione con la creazione di nuove aiuole e zone pedonali, un sistema di videosorveglianza, alberi, panchine e luci. L'importo speso per tutti gli interventi citati) ha di poco sforato i 900mila euro. Risorse giunte al Comune grazie ad un finanziamento regionale sui residui degli interventi già precedentemente realizzati sul territorio. «Abbiamo ridato dignità ad una zona molto frequentata ha spiegato la fascia tricolore perché vicina alla piazza principale del paese e a due passi dall'ufficio postale e dall'attuale dislocazione delle scuole. La nuova pavimentazione in pietra locale e il profondo rinnovamento hanno dato vita ad un vero e proprio salotto che ci auguriamo diventi non solo un nuovo spazio aggregativo e di comunità ma anche oggetto di cura e attenzione da parte di tutti i cittadini».