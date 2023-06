Meno alunni, spariscono altre nove cattedre

Istituti, mentre la mappa del dimensionamento è ancora tutta da scrivere l'Ufficio scolastico regionale ha ufficializzato i nominativi dei dirigenti che saranno in pensione dal prossimo primo settembre. Per il Sannio si tratta di numeri minimi: lasceranno il servizio Elena Mazzarelli, che attualmente guida l'istituto di istruzione superiore di Faicchio-Castelvenere, e Marina Mupo, dirigente del convitto nazionale “Pietro Giannone" di Benevento. Resteranno invece verosimilmente nella stessa sede Ernestina Cassese, Giustina Mazza e Giovanna Caraccio, le tre dirigenti scolastiche per le quali si era prospettata, sulla scorta delle indicazioni dell'Anac, una “rotazione” forzata avendo già trascorso almeno 9 anni alla guida dello stesso istituto.

Dai dirigenti ai docenti: dopo la prima fase delle operazioni di mobilità, gli uffici provinciali di piazzale Gramazio hanno stilato l'elenco delle classi di concorso “in esubero” per il prossimo anno scolastico. Il Sannio perde due cattedre di Scienze giuridico-economiche, una di Laboratorio scienze e tecnologie chimiche e microbiologiche, due di Laboratorio dei servizi e della ricettività alberghiera, due di Laboratorio servizi enogastronomia, settore Cucina, e altre 2 di Laboratorio Sala e Vendita.