Rete scolastica, martedì vertice alla Provincia

Si terrà martedì 23 maggio alle 12, presso la sala Giunta della Rocca dei Rettori di Benevento, la riunione del tavolo istituzionale e tecnico per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2023/24. La convocazione era stata sollecitata dalle sigle settoriali dei sindacati e dall'Associazione nazionale presidi, anche alla luce delle imminenti scadenze introdotte dall'ultima legge finanziaria: entro fine maggio infatti la Regione, d'intesa con le Province, dovrebbe presentare una propria proposta di assetto, tenendo conto dei vari correttivi applicabili alle aree montane o comunque logisticamente più disagiate. Se non accadrà, e se la scadenza non verrà prorogata, il rischio è che le decisioni sul dimensionamento vengano “centralizzate” determinando scenari fortemente penalizzanti per il Sannio.

Ad incontrare il presidente Nino Lombardi alla Rocca, dunque, saranno i delegati dell'Ufficio scolastico provinciale, dell'Associazione nazionale presidi, dell'Anief, delle sigle settoriali di Cgil, Cisl e Uil, dello Snals e della Gilda Unams, oltre ai funzionari competenti della Provincia.

Verosimilmente Lombardi chiederà anche il supporto dei consiglieri regionali e della delegazione parlamentare sannita affinché, ciascuno nell'ambito delle proprie prerogative, contribuiscano a preservare il maggior numero possibile di autonomie scolastiche.