Sequestrata una cava abusiva a Durazzano

I carabinieri forestali della stazione di Sant'Agata de' Goti, hanno sequestrato una cava abusiva nel territorio di Durazzano e denunciato il proprietario. Nell'ambito di controlli sull'uso del suolo e dissesto idrogeologico, di concerto con il Genio civile di Benevento, i militari hanno individuato l'area utilizzata per l'estrazione di materiale piroclastico, in località Mellino, adiacente ad una ex cava utilizzata sempre per l'estrazione dello stesso elemento, molto utile in edilizia.

E' stato stimato dai tecnici del Genio civile che il materiale estratto fosse di 7mila metri cubi, il cui valore una volta immesso sul mercato avrebbe fruttato circa 84mila euro. L'area di 15mila metri quadri e l’impianto di frantumazione sono stati sequestrati ed al titolare, denunciato, è stata contestata la violazione della norma che impone il permesso di costruire. Allo stesso soggetto è stata comminata una sanzione amministrativa. Ora si dovrà attendere la convalida del sequestro da parte dell'autorità giudiziaria.