Istituto comprensivo, lezioni di legalità con i Carabinieri

Cultura della legalità, l'impegno dei Carabinieri per contribuire a diffonderla anche nelle scuole si è concretizzato questa mattina in un incontro con gli studenti dell'istituto comprensivo di Telese Terme. Si è trattato del primo di un ciclo di incontri promossi dalla Compagnia di Cerreto Sannita che ha visto la partecipazione degli alunni della quinta elementare e della prima media, in presenza dei loro docenti.

Gli studenti e le studentesse, indirizzati dai loro insegnanti, hanno potuto approfondire la riflessione sul tema della legalità, già affrontato precedentemente in classe, apprendendolo dalla voce di chi lavora quotidianamente «sul campo».

«Grazie ai molti aneddoti raccontati ed alle tante domande rivolte - fa sapere la Compagnia di Cerreto - l’infinità curiosità dei giovani scolari è stata appagata.

Le tematiche trattate sono state quelle del bullismo e del cyber-bullismo, dell’uso consapevole dei social-network, ma anche delle norme sulla sicurezza stradale e della violenza di genere». Dulcis in fundo l'incontro, nel piazzale antistante l'istituto, con la rinomata “gazzella” dei Carabinieri utilizzata nei servizi di pronto intervento attraverso il 112.