Telese Terme. spaccio di droga, tre obblighi di dimora

Obbligo di dimora per tre persone accusate di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il provvedimento è stato emesso dal gip in seguito ad una attività investigativa diretta dagli agenti del commissariato di Telese Terme diretta dalla procura delle Repubblica di Benevento, guidata da Aldo Policastro.

Le indagini dei poliziotti erano scattate in seguito ai dei servizi di controllo mirati. In una di queste occasioni, un soggetto a bordo del proprio motoveicolo era stato trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Interrogato, aveva riferito il nome del proprio pusher, lo aveva individuato attraverso una fotografia, e confermato di acquistare da lui, da circa un anno, marjuana. Aveva descritto, inoltre, le modalità secondo le quali avveniva la cessione. Nella stessa occasione aveva fornito anche i nomi di altri acquirenti a lui noti che, a loro volta, avevano dichiarato di aver acquistato la droga dagli altri due soggetti oggi destinatari della misura.

Il provvedimento è stato eseguito solo per uno degli indiziati poiché un altro è già detenuto e il terzo si trova all’estero.