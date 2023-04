Uomo investito in centro storico a Benevento

Un uomo di 48 anni è stato investito in pieno centro storico a Benevento, a piazza Orsini, in prossimità della sede dell'Arcidiocesi beneventana.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era scesa dalla proprio auto, parcheggiata a margine della carreggiata, quando è stato travolto da una Volkswagen Polo. Alla guida dell'automobile tedesca, un uomo di 45 anni. L'automobilista, subito dopo l'impatto, si è immediatamente fermato per prestare soccorso.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli agenti della polizia Municipale e i sanitari del 118. Il malcapitato 48enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Pio di Benevento, a causa delle ferite riportate. Fortunatamente, l'uomo non è in pericolo di vita ed è sotto stretta osservazione dei medici curanti. L'incidente, avvenuto intorno alle 10 di questa mattina, ha inevitabilmente mandato in tilt il traffico cittadino.

Sul luogo del sinistro stradale sono giunti i caschi bianchi della Municipale, per stabilire l'esatta dinamica dell'investimento e per dare prima assistenza. Gli agenti, che hanno dovuto dirigere anche la circolazione veicolare della zona, hanno effettuato tutti i rilievi del caso per definire la sequenza dell’accaduto.