Giovedì 21 Febbraio 2019, 23:37 - Ultimo aggiornamento: 22 Febbraio, 06:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il magistrato sannita Sergio Pezza ieri a Napoli si è insediato alla presidenza del Tribunale dei ministri nell’ambito della Corte di Appello partenopea, sezione specializzata del tribunale ordinario competente per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai ministri nell’esercizio delle loro funzioni. Oltre a Pezza fanno parte del collegio i magistrati Fabrizio Ciccone, Maria Picardi e come supplenti Paolo Coppola, Roberta Carotenuto e Roberta Manzon. Pezza, 60 anni, è beneventano, coniugato, appassionato di calcio da sempre e che pratica tuttora. È in magistratura dal 1986 e attualmente ricopre presso il Tribunale di Benevento l’incarico di presidente della sezione penale dallo scorso anno.