Tumore al seno. Giornata di prevenzione

Giornata di prevenzione domani a San Giorgio del Sannio. Un'iniziativa organizzata dall'associazione "Sannio Donna ODV" in compartecipazione con la locale amministrazione comunale e l'ausilio della Croce Rossa Italiana sezione di Benevento.

Dalle 9 alle 13, presso la biblioteca comunale “Tommaso Rossi”, sarà possibile effettuare gratuitamente visite ed ecografie al seno con il dottore Ettore Gentile, senologo presso la "Breast Unit" dell’Ospedale San Pio di Benevento.

«Operando sul territorio sannita da circa 20 anni, in queste occasioni, in cui noi e i medici specialisti offriamo volontariamente la nostra opera, abbiamo potuto constatare - spiega la dottoressa Milena Pregnolato, presidente di Sannio Donna ODV - l’esigenza, sempre più pressante per la popolazione femminile, di sottoporsi ai controlli.

Il Covid ha creato ritardi negli screening ed ora l’opera di enti e associazioni deve necessariamente subire un’accelerazione e riprendere il suo ritmo, per salvaguardare la salute delle donne del nostro territorio».

«Gli amministratori comunali di San Giorgio del Sannio, sensibili alla problematica, hanno messo a disposizione i mezzi per rendere realizzabile l’evento - aggiunge la Pregnolato - e noi domani saremo lì, a fare prevenzione e divulgare l’importanza di quest’ultima, quale unica arma contro la forma di cancro più diffusa e diagnosticata tra le donne».