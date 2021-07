De Magistris candidato in Calabria: «Alleanze con chi è fuori del sistema»

Luigi de Magistris, candidato presidente della regione Calabria, ribadisce quanto la sua candidatura e coalizione siano totalmente differenti rispetto al trasversalismo politico che da 40 anni governa la punta dello stivale.

«Siamo pronti a dialogare e ragionare con chi rinuncia al simbolo di partito e a presentare liste con nomi puliti ed in linea con il nostro progetto di riscatto della Calabria. Chi non ha queste caratteristiche non potrà candidarsi con la nostra coalizione», conclude così de Magistris.