Università “Vanvitelli”, nasce il Master in Politiche della pubblica amministrazione

Nasce il Master in Management, Governance e Politiche della Pubblica Amministrazione – MGPPA e si amplia l’offerta formativa e didattica del dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, che ha sede a Caserta.



Si tratta di un nuovo percorso di perfezionamento che si propone la formazione di “esperti” in Public Administration, con una competenza multidisciplinare di carattere giuridico, economico, sociologico e politologico. Esperti in grado di muoversi agevolmente nell’ambito di un sistema in continua evoluzione, proponendosi come interpreti dei temi e dei problemi delle pubbliche amministrazioni in chiave multidisciplinare e di comparazione nel contesto del diritto nazionale, comunitario e internazionale.



A dirigere il Master sarà Tommaso Ventre, docente di Governance dei Tributi Locali e Fiscalità degli Enti Locali, su indicazione del direttore del dipartimento di Scienze Politiche, Francesco Eriberto d’Ippolito, che ha fortemente voluto l’attivazione di un nuovo master così da arricchire ulteriormente il portafoglio di opportunità di crescita e formazione da destinare al territorio di Terra di Lavoro e dell’intera Campania.