Anziana in coma, per i carabinieri è stata investita da un uomo in bici: denunciato

Donna in prognosi riservata, i carabinieri della stazione di Marcianise hanno identificato un uomo e lo hanno denunciato per lesioni colpose. E' il frutto delle indagini partite sabato sera dopo che in via De Felice, l'ex insegnante in pensione Angela Marello di 82 anni, è stata soccorsa dai medici del “118” di Caserta poiché rinvenuta, da alcuni passanti, riversa sul selciato con una ferita alla testa e apparentemente priva di sensi. Ma c'è il giallo di una bicicletta ritrovata poco distante. Appello della figlia della donna sui social.

La donna è ricoverata all'ospedale di Caserta per un grave trauma cranico ed è «ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di neurochirurgia in stato soporoso, non in coma», come sostenuto dai carabinieri.

In coma superficiale per i medici. L’immediata indagine dei militati dell'Arma di Marcianise, diretta dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, ha consentito, attraverso mirati riscontri e dichiarazioni rese da persone informate sui fatti, di ricostruire quanto accaduto, e al momento sembrerebbe si sia trattato di un investimento da parte di un ciclista.

Secondo i carabinieri «l’uomo alla guida della bicicletta, a causa della scarsa luminosità e procedendo a velocità sostenuta, - si legge in un comunicato - non riuscì ad evitare l’impatto con la donna che rovinava al suolo. Lo stesso, impaurito per l’accaduto e non rendendosi conto della gravità della situazione lasciava il luogo dell'incidente e tornava a casa. Dovrà rispondere di lesioni personali colpose». Una vicenda ancora da chiarire del tutto, però, secondo i familiari. La figlia della donna ha lanciato un appello sui social: «Chi ha visto, si faccia avanti, ci aiuti a capire cosa è accaduto».