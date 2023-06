Caserta, dodicenne in bicicletta travolto da un'auto: è grave

Pomeriggio tragico a San Nicola La Strada. Un bambino di 12 anni è stato investito, poco prima delle 17, in via Leonardo da Vinci, all’altezza dell’incrocio con via Umberto Saba.

Il piccolo, V.B. di Caserta, era in sella a una bicicletta di colore verde e percorreva via Saba, una delle traverse che si immettono su via Leonardo da Vinci, quando è stato investito da un’autovettura , Lancia Y10, che procedeva in direzione da San Nicola verso Caserta.

Il conducente è stato denunciato per lesioni gravissime, il bambino si trova ora ricoverato all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta in prognosi riservata.