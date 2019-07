Martedì 23 Luglio 2019, 21:59

Monte Petrino avvolto completamente dalle fiamme. E' stato un pomeriggio indimenticabile quello di oggi per Mondragone. Le lingue di fuoco hanno distrutto la vegetazione della montagna, sia nella zona bassa che in quella alta, minacciando il castello nelle ore serali. I vigili del fuoco del distaccamento locale, insieme agli operatori Sma Campania stanno lavorando per riportare la situazione alla normalità.