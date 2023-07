Cartelloni pubblicitari abusivi sulla Domiziana, avviata la rimozione

Operazione legalità e sicurezza sulla Domiziana ad opera dell'Anas. Questa mattina ha preso il via un intervento di rimozione di cartelloni pubblicitari non autorizzati lungo la strada statale 7 Quater Domitiana, in provincia di Caserta. In particolare, l’attività di Anas rientra nell’ambito della campagna antiabusivismo ed è stata avviata oggi, con il supporto della polizia atradale di Cellole, nel territorio comunale di Sessa Aurunca e proseguirà nei prossimi mesi lungo l’asse stradale anche tra Mondragone e Cellole.

Tale attività fa seguito ad una serie di precedenti verbalizzazioni e note sull’argomento da parte di Anas.

Lungo la statale Domiziana l’impegno di Anas per l’implementazione degli standard di sicurezza e percorribilità dell’infrastruttura stradale è molteplice ed ha riguardato, tra gli altri, anche interventi di nuova pavimentazione stradale e rifacimento della relativa segnaletica per un investimento di oltre 4 milioni di euro (concluso la scorsa primavera); in progettazione, altresì, un intervento di installazione della barriera spartitraffico Ndba (National Dynamic Barrier Anas), per un investimento complessivo di 5 milioni di euro, finalizzato a dotare la tratta stradale compresa tra il km 19,200 ed il km 26,200, a Mondragone, di un dispositivo di ultima generazione.

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “Vai” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.