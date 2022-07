Curti, oltre 300 grammi di droga nel bar di proprietà: coniugi in manette

Scoperti nel Casertano oltre trecento grammi di droga, soprattutto hashish, sono stati sequestrati dai carabinieri a Curti, nel Casertano, nel corso di un'operazione che ha portato in manette una coppia di coniugi, lui 43enne, lei di 37 anni. La coppia è titolare di un bar dove tenevano nascosto parte dello stupefacente, la restante parte è stata trovata nell'abitazione dei due.

In particolare, i carabinieri della Stazione di Macerata Campania hanno trovato quasi trecento grammi di hashish divisi in tre panetti e alcune dosi, altri 10 grammi di crack, qualche grammo di cocaina e 1890 euro in contanti. Il 43enne è stato condotto al carcere napoletano di Poggioreale, la moglie è rimasta agli arresti domiciliari.