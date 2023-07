Calci e pugni ai genitori per i soldi: arrestato 24enne

Esasperati dal comportamento del figlio ventiquattrenne, dopo l’ennesima aggressione nei loro confronti, gli anziani genitori hanno deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri.

É accaduto ieri pomeriggio a Caserta, dove il ventiquattrenne che voleva per l’ennesima volta del denaro e le chiavi della macchina dei genitori, ha aggredito con spintoni e minacce la madre e successivamente colpito con pugni e calci il padre.

I militari dell’Arma, giunti sul posto, dopo aver constatato che alcuni cassetti dei mobili dell’abitazione erano stati divelti, si sono imbattuti nel giovane che, con atteggiamento violento ed intollerante ha continuato ad inveire verbalmente contro gli anziani. In quel momento è stato bloccato e accompagnato in caserma. Il ragazzo, che dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione della competente autorità giudiziaria.