Sversa rifiuti vicino al fiume: sanzionato grazie alle telecamere

L’azione di prevenzione e di controllo messa in atto dall’amministrazione di Cancello ed Arnone sotto l’attenta regia dell’assessore all’ambiente Gaetano Ambrosca contro gli sversamenti abusivi continua a dare i suoi frutti.

Gli uomini della polizia municipale, attraverso il sistema di videosorveglianza, hanno individuato e sanzionato un uomo che, al volato di un Apecar ha sversato rifiuti edilizi nei pressi del fiume. «I miei complimenti alla polizia municipale per la solita tempestività di azione – ha sottolineato l’assessore Ambrosca – grazie alle nostre telecamere abbiamo individuato in maniera pressoché immediata l’autore di questo gesto e lo abbiamo sanzionato.

L’operazione della municipale certifica come l’azione di controllo del territorio che abbiamo messo in atto potenziando il sistema di videosorveglianza e attuando attività di monitoraggio anche grazie all’istituzione delle guardia ambientali dia i suoi frutti. Mi auguro che questo episodio serva a scoraggiare chi pensa di poter commettere gesti del genere in maniera indisturbata. Come amministrazione useremo sempre il pugno duro contro chi commette questi reati».