Caserta, “Cessate il fuoco”: l'iniziativa per Gaza all'ex canapificio

Dal 3 al 6 marzo, una carovana solidale composta da operatori umanitari, parlamentari e giornalisti si è recata al valico di Rafah, confine egiziano a Sud della Striscia di Gaza. Il popolo palestinese che vive in quella Striscia di terra sta vivendo un’esperienza terrificante, schiacciato dall’esercito israeliano che non si è fatto scrupoli a trasformare qualsiasi civile in un bersaglio. È importante consolidare un’opinione pubblica che, sempre più convintamente, faccia pressione affinché si arrivi a un immediato “Cessate il fuoco”: per fare ciò bisogna portare a conoscenza della cittadinanza quanto sta avvenendo a Gaza e dintorni.

Perciò, il centro sociale Ex Canapificio, capofila di una rete di 31 enti del terzo settore che avranno in gestione l’Ex Onmi, ha organizzato l’iniziativa “Caserta per Gaza – Cessate il fuoco!”, in programma sabato alle 16,30 nel cortile della Casa del Sociale “Mamadou Sy”, nella quale interverranno quattro parlamentari che hanno preso parte alla carovana: gli onorevoli Dario Carotenuto (M5S), Carmela Auriemma (M5S), Arturo Scotto (PD) e Franco Mari (SI). Alle voci di chi ha partecipato alla carovana si aggiungeranno quelle di Souzan Fatayer, docente universitaria e rappresentate della comunità palestinese di Napoli, e quella di Angela Mona, referente campana dell’associazione “Un Ponte Per”, da sempre in prima fila per i diritti del popolo palestinese. Per l’occasione ci sarà anche una mostra inedita dell’artista Gustavo Delugan.

Il cortile sarà animato anche dalle letture per bambini in italiano e in inglese a cura di Cinzia Crisci della libreria indipendente “Che Storia” e Silvia Graziosi di “Silvia's Place” Quest’evento si inserisce in un ciclo di manifestazioni con le quali stiamo animando lo spazio esterno della futura Casa del sociale di Caserta, che il centro sociale Ex Canapificio e la rete che a esso afferisce ha deciso di dedicare a Mamadou Sy.

Uno spazio sociale fondamentale per Caserta, che attende l’avvio dei lavori di rigenerazione soprattutto dopo che la Regione ha stanziato i 700mila euro promessi.