Sci paralimpico, il colonnello casertano Paglia primo tetra a gareggiare

Ritornano a Cortina d’Ampezzo i campionati italiani, interrotti nel 2014, di sci nordico paralimpico. I campionati sono organizzati da “Bob Club Cortina”, in collaborazione con la Fisip e con la Fondazione Cortina presso il centro fondo Armentarola. In gara da oggi a domenica gli atleti del Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa. Tra questi il tenente colonnello Gianfranco Paglia di Caserta, primo tetraplegico ad affrontare la pista di sci di fondo.



«Indipendentemente dal risultato - dice Paglia, capitano del Gspd, è un onore gareggiare con atleti del Gruppo e della Fisip, un motivo di orgoglio e un invito a tutti coloro che vivono disabilità a non abbattersi e di riprendersi la vita attraverso lo sport che abbatte le barriere più grandi: quelle culturali. Scenderò in pista sabato (domani, ndr) cercando di dimostrare che nonostante tutto c’è una possibilità per tutti e se ciò possa essere d’esempio, allora ho già vinto perché insieme abbiamo vinto la sfida più grande».