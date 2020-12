Aumentano i contagi da Covid-19 tra Caianello e Vairano Patenora. Stando alle dichiarazioni dello stesso sindaco vairanese Bartolomeo Cantelmo, il virus ha cominciato a diffondersi in un call center sito proprio nei pressi di Caianello.

Sono circa trenta gli operatori della struttura che hanno contratto il Covid-19: questi ultimi, abitano nelle varie zone del territorio vairanese, che ora si ritroverà a combattere ancor più da vicino con questo nemico invisibile. Dei suddetti trenta impiegati, circa otto risiedono nel comune guidato dalla fascia tricolore Cantelmo, più precisamente nella frazione Scalo. Naturalmente, tutti i contagiati si trovano ora in isolamento: le autorità temono anche per le condizioni di salute dei familiari degli operatori del call center. La situazione verrà ora monitorata costantemente: bisognerà infatti rintracciare tutte le persone che, nelle ultime settimane, hanno avuto contatti ravvicinati con le persone positive al virus. «Carissimi concittadini, sono venuto a conoscenza dei diversi contagi relativi al call center», ha scritto il sindaco Cantelmo sulla sua pagina web «l'Asl, con la collaborazione dei comuni interessati, sta già provvedendo ad impartire le opportune strategie a tutti coloro che sono risultati positivi. Stante questa grave circostanza, raccomando ancora di più il massimo impegno nel rispetto delle regole e delle norme vigenti. Queste ultime sono certamente gravose e complicate, ma allo stesso tempo rappresentano l'unico modo per contenere la diffusione del virus».



Nel frattempo, per tenere ulteriormente sotto controllo la curva dei contagi, il Comune ha esortato tutti i cittadini che per motivo di lavoro domiciliano fuori dal territorio vairanese, a sottoporsi al tampone naso faringeo prima di rientrare nella zona suddetta per le imminenti festività natalizie. Lo stessa fascia tricolore d'altronde, ha ribadito l'importanza di mantenere un comportamento consono alla difficile situazione.



Il messaggio della fascia tricolore, non è stato recepito da tutti. Nella serata di sabato infatti, uno spiacevole episodio ha visto protagonista un bar della frazione di Marzanello. All'esterno del locale infatti, i carabinieri del posto sono stati costretti ad allontanare circa 15 persone, ritrovatesi per un brindisi prima di cena. Ora il bar suddetto, rischia cinque giorni di chiusura.

