Elettra Lamborghini presenta "Elettraton" ai fan del Campania di Marcianise

Elettra Lamborghini, artista multiplatino da 1.6 miliardi di stream nel mondo, 500 milioni di views su Vevo/YouTube e 7.2 milioni di follower su Instagram, presenta ai fan il nuovo disco “Elettraton”.

Elettra incontrerà il pubblico e firmerà le copie del suo ultimo album lunedì 12 giugno, a partire dalle 17:30, al Centro Commerciale Campania di Marcianise.Per accedere al Meet&Greet bisogna acquistare l’album “Elettraton”, scaricare l’app “Io&Campania” e ritirare il pass, a partire dalle ore 10:00 del giorno 8 giugno fino ad esaurimento, presso l’Info Point di Piazza Centrale.

Il nuovo album della “Twerking Queen” contiene il nuovo singolo Mani in Alto, A Mezzanotte (brano pubblicato lo scorso dicembre in occasione delle feste di Natale) e altre 8 tracce inedite scritte e prodotte con nomi della musica italiana e internazionale come Villabanks, Shablo, Davide Petrella, Giordano Cremona, Riccardo Scirè, Jacopo Ettorre, la star spagnola Chema Rivas.