Epifania, nel Casertano ​la calza «bio» più lunga del mondo

PIETRAMELARA. Il record è compiuto. Da oggi Pietramelara ha la calza della Befana più grande al mondo. Con l'arrivo in piazza San Rocco pochi minuti fa, il manufatto ecologico lungo 80 metri, alto 1,2 metri e largo 1,50 metri scalza quello di Viterbo lungo solo 52 metri e accredita il piccolo paese dell'alto Casertano come «paese della Befana». In centinaia sono accorsi per assistere all'importante evento per l'alto Casertano. «Per battere l'importante record - ha detto Francesco Tabacchino, presidente della Pro loco - abbiamo realizzato una calza totalmente fatta a mano: 86 metri di lunghezza, tre di circonferenza, uno di diametro e 300 chili di peso». La lunghissima calza è partita alle 14.30 di oggi dall'ex convento di via San Pasquale accompagnata da un corteo di auto d'epoca che hanno consentito la sfilata. Pietramelara entra così nella storia: la calza della Befana più grande e lunga al mondo è tutta casertana.