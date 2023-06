Escalation di furti d'auto, allarme nel cuore di Lusciano

Tentano di rubare un'auto ma il proprietario se ne accorge e fa scappare i ladri. E' l'ennesimo episodio che si è verificato a Lusciano. In realtà, quando tutto va bene (si fa per dire) le autovetture vengono danneggiate e viene portato via tutto quello che si trova al suo interno.

Un vero e proprio incubo per i luscianesi che parcheggiano l'auto davanti alle proprie abitazioni e nei pressi dei centri commerciali: negli ultimi tempi si è registrata una escalation di episodi criminosi che non trova eguali.