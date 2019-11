© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non c'è pace nemmeno nella giornata della festività di Ognissanti. In mattinata, si è verificata una rissa, abbastanza violenta, all'esterno del cimitero di, nel Casertano. Due giovani hanno aggredito e malmenato brutalmente un parcheggiatore abusivo di 50 anni. All'uomo, che ha tentato di darsela a gambe levate, sono state lanciate contro persino diverse bottiglie di vetro e sassi.Soccorso da alcuni conoscenti, che si trovavano sul posto per far visita ai cari defunti, è stato trasportato con un'auto privata presso l'ospedale Civile di; l'uomo ha riportato, secondo i camici bianchi di turno, una serie di escoriazioni e contusioni sul corpo, guaribili in dieci giorni.Secondo una prima ricostruzione, pare che i due volessero appropriarsi della zona, proprio in questi giorni di festa e, quindi, di maggiore afflusso al cimitero. Avevano il pallino di aspirare a prendere il posto del 50enne. In attesa che l'uomo aggredito nelle prossime ore provvederà a sporgere regolare denuncia, le forze dell'ordine stanno cercando di individuare i due che si sono volatilizzati nel nulla.Intanto, nella vicinasempre all'interno del cimitero, nella giornata di ieri, si sono registrati una cinquantina di furti di lampade votive. Ma non solo, sono state rubate sulle tombe anche corone di fiori e lumini elettrici. I casi sono stati segnalati agli agenti della Polizia Municipale.