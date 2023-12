Garante detenuti alla rems di Calvi: «Stop a discorsi ideologici su salute mentale»

Oggi c'è stata la visita del garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello alla Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) di Calvi Risorta. «Sulla salute mentale, basta discorsi ideologici», dice Ciambriello. «In mattinata - continua - sono stato a fare visita ai venti detenuti nella residenza per l'esecuzione della misura di sicurezza di Calvi Risorta. In Italia ci sono 32 rems che ospitano 594 persone, di cui quaranta presenti nelle rems di Calvi Risorta e san Nicola Baronia. Mentre, in attesa di entrare in rems ci sono 675 persone di cui 93 in Campania.Questi dati oltre a indignarci invitano le istituzioni ai vari livelli a portare a compimento la riforma che ha abolito gli opg. Bisogna completare questo percorso con uno sforzo di concretezza e di coraggio e mettere al centro la salute mentale nella sua complessità socio-sanitaria». «C’è la necessità, visto il tempo medio di attesa per l’ accesso alle rems - continua Ciambriello - le richieste infinite di accesso e la scelta del Consiglio Regionale di aprire sia una nuova rems a Napoli di aprire nuove progettualità sull’argomento. Occorre verificare anche con le sir e le comunità di accoglienza altre risposte e nuove prospettive per la soluzione del problema è anche sulla cura e il reinserimento sociale delle persone con disturbi psichici presenti nelle carceri. Farlo ora già è tardi».