Il questore Messineo lascia Caserta, dirigerà l'ispettorato del Vaticano

Lascia Caserta per raggiungere Roma: il questore Antonino Messineo da lunedì dirigerà l’ispettorato di pubblica sicurezza del Vaticano. Due giorni fa è giunta la comunicazione in questura: «Sono contento, ma in Terra di Lavoro lascio un pezzo di cuore e di passione», ha spiegato Messineo. Sempre presente negli incontri che toccano i temi sociali, vicino alle associazioni, il capo di un ufficio complicato come la questura è sempre stato un faro per la polizia di Stato, un uomo d’altri tempi.

«Distinguiamo i segni del potere dal potere dei segni», aveva detto a Natale Messineo ricordando una frase dell’arcivescovo di Napoli durante la conferenza stampa nella sala della scuola di polizia. La frase di Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, dava il senso del suo lavoro. Messineo è stato questore di Caserta dal 10 gennaio dello scorso anno. Poliziotto purosangue di Agrigento non crede alle promesse, ma agli schemi sì. E pure ai programmi, ai fatti. L’aggressione ai patrimoni delle mafie è sempre stato un pallino fisso nella sua attività di questore. Se la Sicilia per lui ha rappresentato il mare, questo pezzo di entroterra del casertano è stato un monte da scalare: «Credo molto nelle misure di prevenzione - ha concluso Messineo - e credo nel riutilizzo ai fini sociali dei beni confiscati». Si continuerà a lavorare negli uffici di piazza Vanvitelli nel solco del lavoro svolto. In attesa del nuovo questore.