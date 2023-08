Lotto, vinti 38.500 euro a Mignano Monte Lungo nel Casertano

Il Lotto premia la Campania. Nell’estrazione di venerdì 18 agosto, come riporta Agipronews, a Mignano Monte Lungo, in provincia di Caserta, vinti 38.500 con sei ambi, quattro terni e una quaterna. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale superiore ai 737 milioni in questo 2023.

10eLotto, in provincia di Salerno poker da 160 mila euro

Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di venerdì 18 agosto, da segnalare vincite per un totale di 160mila euro in provincia di Salerno. In particolare, la vincita più alta è stata centrata a Nocera Inferiore con un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguita dai 50mila euro vinti a Laurino grazie a un 9 Oro. Da segnalare altre due vincite da 5mila euro ciascuna, una a Nocera Inferiore con un 8 Doppio Oro e l’altra a Battipaglia con un 7 Extra. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per oltre 11 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,42 miliardi di euro in questo 2023.