Panettiere da una vita, appartenente ad una famiglia notissima di rinomati fornai e pasticcieri, ieri nel tardo pomeriggio, è rimasto vittima di una scarica elettrica di 380 volt, pare a causa di uno dei tanti macchinari utilizzati nel momento di massima vendita e accesso della clientela. Domenico Del Monaco, 54 anni, fornaio da sempre e maestro della panificazione, pare sia rimasto vittima di una manovra che ripeteva quotidianamente. Sempre la stessa, addirittura da decenni: per motivi ancora in corso di accertamento, un macchinario utilizzato avrebbe causato una scarica elettrica che lo ha tramortito. Sono scattati immediatamente gli allarmi e il soccorso dei sanitari del 118. Per la vittima, priva di sensi, è cominciata una intensa e lunga opera di rianimazione. Ma i sanitari non sono riusciti, nonostante gli sforzi, a salvargli la vita.

Nel frattempo, in via San Francesco d'Assisi e in via Tiglio San Biagio, le due strade dove insiste ad angolo il laboratorio e negozio, si sono paralizzate. Una folla incredula ha di fatto bloccato il traffico. Ha atteso, in silenzio, in un'atmosfera mista di sconforto e speranza, l'arrivo di una notizia positiva. Ieri sera, a due passi dalla sede centrale del Comune, con i rilievi in corso e in attesa dell'arrivo del giudice di turno, la strada è stata chiusa al traffico e interdetta anche al transito pedonale. Il mestiere, di cui era maestro riconosciuto, gli dava da vivere. E lo stesso mestiere gli è stato fatale. Tutte le ipotesi sull'ennesimo incidente sul lavoro sono al vaglio delle forze dell'ordine. Ma anche dei tecnici specializzati. Così come le prime indicazioni raccolte da polizia e carabinieri. Oltre all'incidente, si sta valutando il malfunzionamento dei dispositivi di sicurezza.

Lo choc è stato fortissimo. Il centro urbano di Maddaloni si è fermato. Per facilitare i rilievi, un intero isolato è stato completamente interdetto al passaggio dei veicoli. Ci sono dei lutti che hanno un impatto emotivo enorme: la morte di Del Monaco è uno di questi. È stato colpito uno dei rappresentati di una storica famiglia che da decenni è sinonimo di panificazione. Ancora una volta, e sempre per un decesso di fatto sul lavoro, Maddaloni è in lutto. «Non ho parole - dice Peppe Riccio, coordinatore da sempre degli esercenti maddalonesi - perché colpisce un lavoratore esperto. Sia chiaro che questo non è solo un incidente, fatale e tragico, ma una tragedia del lavoro. La tragedia degli artigiani che, con coraggio, continuano ad affrontare i pericoli del mestiere e i rischi e le insidie di un mercato sempre più spietato. Alla famiglia, a tutti i colleghi e a coloro che credono, vivono e purtroppo muoiono di lavoro non posso che esprimere il mio più profondo dolore. Possa questa tragedia squarciare le anonime statiche perché sono da considerare vittime del lavoro molte vittime che sono semplicemente inserite nelle lunghissime liste di sinistri stradali mortali. Sia riconosciuta ed estesa anche ai tanti ambulanti, ai pendolari per lavoro e del commercio, quell'umana partecipazione che finalmente oggi mobilita le coscienze dopo questa ennesima morte bianca, incredibile, inattesa, dolorosa, che ci colpisce come artigiani e come maddalonesi».