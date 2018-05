Mamme denunciano spacciatore con un pizzino: salvate i nostri figli

Lunedì 21 Maggio 2018, 22:11 - Ultimo aggiornamento: 21-05-2018 22:33

A Parete lo chiamano «O’santulillo» e a denunciarlo sono state le mamme del paese con un biglietto inserito nella buca delle lettere della stazione dei carabinieri: «Prendete questo spacciatore, questo è il suo numero di telefono, aiutate noi mamme a proteggere i nostri figli». Il comandante della stazione di Parete, Vincenzo Pulicani, ha letto la disperazione dietro quelle parole e subito si è messo alla ricerca del pusher dell’ultima ora, grazie a una semplice denuncia anonima. La scheda con il numero segnato sul foglietto era intestata a un cittadino del Burkina Faso, ma la verità era un'altra. Dalle conversazioni intercettate è venuto fuori che il proprietario della scheda era Francesco Chianese, 58 anni. Il «Santulillo»! Pochi i dubbi. Tanti gli indizi che conducevano a Chianese. Essendo ai domiciliari per estorsione e rapina, «Franco, il piccolo santo» per passare il tempo spacciava droga un giorno sì e l’altro pure, stando alle indagini.I nomi dei sui contatti telefonici erano ben noti ai militari perchè già schedati in caserma come assuntori di droga. È il febbraio scorso. E l’inchiesta prende una piega giusta proprio il 20 febbraio, quando un giovane tossicodipendente viene pedinato e fermato con una dose di cocaina pagata 20 euro. Ascoltato dai carabinieri, fa il nome di Francesco Chianese. Un altro ancora indica «Francuccio» e lo definisce il «padre di un suo amico». Così, qualche giorno fa, sono scattate le manette per il presunto spacciatore. «Francuccio» Chianese ora è in carcere. Per buona pace di tutte le mamme di Parete.