Per diventare alfiere del lavoro la media dei voti, conseguiti alle scuole medie e alle superiori, deve essere altissima e soprattutto costante nel tempo. E Mariagrazia Razzano, 19enne neodiplomata al liceo scientifico «Nino Cortese» di Maddaloni, è entrata anche tra i primi otto che si sono presentati alla selezione con una media di 10 su 10. C'era anche lei nel salone delle feste del Quirinale a ricevere dal presidente Sergio Mattarella l'attestato d'onore che è il riconoscimento finale per un curriculum brillante. E ora, per tutti, è un'aspirante astronauta. Lei invece, matricola alla Federico II, pensa solo al futuro e ai corsi appena iniziati in ingegneria aerospaziale presso piazzale Tecchio a Napoli. «Continuo ad essere sorpresa - commenta - per quello che sta accadendo. In fondo, mi piacciono solo la fisica, la matematica e l'informatica». In verità, l'amore per le materie scientifiche che le ha già dato soddisfazioni vicendo, tra l'altro, anche le selezioni regionali per le «Olimpiadi dei giochi matematici». Accompagnata alla premiazione dalla mamma Antonietta, ha gradito moltissimo l'incoraggiamento presidenziale. «Questo attestato - precisa - non celebra il mio passato. È solo un punto di partenza. Sembrava che fosse solo la mia convinzione da sempre. Da ieri, è stata confermata e rafforzata dalle parole del presidente. Mi ha esortato a proseguire gli studi universitari senza esitazione alcuna giudicandoli molto interessanti e molto impegnativi. È stata un'emozione intensa, inaspettata. Mi ha trasmesso affetto nonostante l'atmosfera austera degli eventi solenni e la presenza di personaggi famosi del mondo delle professioni».

Ha condiviso la cerimonia di ritiro dell'attestato con Stefano Domenicali, una vita passata in Ferrari e oggi presidente e amministratore delegato del Formula One Group. Ma l'immagine della «nuova AstroSamantha in erba», tutta aviazione e numeri, le sta stretta. «Leggo molto precisa - e di tutto perché la mia vita non è solo scandita dagli interessi scientifici». Oltre l'Università c'è anche il mondo dell'oratorio salesiano di Caserta dove presta la sua opera di volontaria. «Ci rappresentano insiste - come ragazzi e ragazze straordinari. È una semplificazione. Ieri mattina ho incontrato solo dei coetanei che, sebbene premiati, condividono l'amore per lo studio e i medesimi sogni di sogni di altri giovani». Eppure, dietro la sua carriera scolastica c'è tutto un mondo, fatto di insegnanti e amici. E c'è la dirigente del Cortese, Daniela Tagliafierro: «Mariagrazia è l'esempio di come lo studio possa superare anche le condizioni di oggettivo svantaggio ambientale. La scuola può essere ancora un ascensore sociale. Curiamo giovani talenti e coltiviamo la speranza concreta che possano dare nuovo vigore ed energie agli atenei del territorio».