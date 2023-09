Estirpate 72 piante per un peso di 40 chili di marijuana del valore di 500mila euro

Un terreno di proprietà demaniale utilizzato per la coltivazione di marijuana è stato scoperto ieri a Parete in località Tre Ponti: 72 le rigogliose piante estirpate, altre fino a due metri. La scoperta è stata fatta dalla pattuglia nel Nucleo operativo e radiomobile della compagnia carabinieri di Aversa in un campo poco lontano dalla sede stradale.

Le piante di marijuana erano in piena infiorescenza e rivestivano una superficie di circa 200 metri quadrati, a margine di un canale di irrigazione. Sequestrati anche attrezzature e agenti chimici professionali utilizzati per la coltivazione.

Sono stati così recuperati oltre 40 chili di marijuana che, se fossero stati posti in vendita sul mercato illecito, avrebbero fruttato agli spacciatori guadagni superiori ai 500mila euro. Dopo il via libera dell'autorità giudiziaria, la marijuana sarà avviata alla distruzione presso i centri specializzati. Ora sono in corso le indagini per scovare e identificare i coltivatori fuorilegge.