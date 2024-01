Militare investito a Maddaloni da un'auto finisce in ospedale a Caserta

Doveva prendere servizio in caserma ed è stato investito mentre attraversava la strada. Un caporale dell'Esercito, ieri mattina all’alba, è stato travolto da un’utilitaria lungo via Forche Caudine, all’altezza del bar Spalliero. E’ finito all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove fino alla serata di ieri, era ancora in prognosi riservata.

L’uomo, poco più che trentenne, è stato sbalzato a diversi metri e ha battuto la testa. È stato immediatamente soccorso da alcuni automobilisti di passaggio, ma poco dopo è arrivata una volante del commissariato locale di polizia di Stato e gli operatori sanitari dell'ambulanza del 118.

Quest’ultimi - dopo averlo immobilizzato - lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Il sottufficiale, oltre a un trauma cranico, ha riportato una serie di escoriazioni e contusioni, ma i camici bianchi del nosocomio del capoluogo non ancora si sono pronunciati sui tempi di guarigione. Purtroppo, lungo via Forche Caudine, arteria che collega Maddaloni ai comuni della Valle di Suessola, ogni giorno si registrano incidenti e sulla vicenda non poche sono le polemiche, soprattutto da parte dei gestori degli esercizi commerciali che si trovano in zona. La strada, molto trafficata, non è regolamentata da dissuasori di velocità o da apparecchiature che limitano gli automobilisti. Stessa situazione anche lungo l’arteria provinciale che dalla località Giardinetti porta all’Acquedotto carolino.