Mondragone, anziano si toglie la vita in casa: comunità sotto choc

Un uomo di 69 anni si è tolto la vita nella sua abitazione a Mondragone. L'intera comunità è sotto choc.

Le indagini sono ancora in corso, ma dai primi riscontri l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un suicidio.

«La nostra città è stata travolta da una brutta notizia: il suicidio di un nostro concittadino ha sconvolto quanti di noi lo conoscevano ma anche chi non lo conosceva. Un gesto così estremo apre sempre ad importanti riflessioni sulla debolezza umana, sull’importanza di non chiudersi, sul coraggio di chiedere aiuto. Rivolgo le mie più sentite condoglianze alla famiglia ed una preghiera per la vittima», ha commentato il primo cittadino Francesco Lavanga esprimendo il cordoglio dell'intera comunità mondragonese.

La salma è stata restituita ai familiari per i funerali che sono stati celebrati nella giornata di ieri.