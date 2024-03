Paperdi, al PalaPiccolo ritorna il tifo dei supporter: ok della Federazione italiana pallacanestro

C'è l'ufficilità: la Federazione italiana pallacanestro ha dato il via libera al trasferimento al PalaPiccolo di Caserta della gara tra la Paperdi JuveCaserta 2021 e la Solbat Piombino. Il palazzetto ospiterà anche tutte le altre partite interne in programma nel campionato di serie B nazionale.

L'impianto ristrutturato di viale Medaglie d’oro, dunque, finora utilizzato soltanto per gli allenamenti, aprirà le porte anche ai supporter del team di basket mercoledì 27 marzo per la competizione che avrà inizio alle 20.30. Per l'occasione, gli abbonati alla stagione 2023/24 avranno l’accesso alla tribuna centrale fino ad esaurimento dei posti disponibili. Per tutti gli altri posti il costo del ticket è fissato in 5 euro.

I biglietti possono essere acquistati online all’indirizzo https://www.azzurroservice.net/biglietti/paperd-caserta-solbat-piombino-d/ oppure presso le rivendite autorizzate di Azzurro Service.