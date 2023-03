Dopo l'arresto dei due complici, carabinieri e polizia hanno raccolto abbastanza indizi per individuare il terzo componente della banda che aveva messo in scacco la provincia di Caserta, collezionando tre rapine e tentate rapine negli uffici postali. E così, ieri, a Castel Volturno, i militari del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Caserta, con la squadra mobile della Questura di Caserta, grazie a mirati accertamenti, hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto un ventitreenne residente a Castel Volturno ritenuto responsabile, in concorso, delle tentate rapine del 23 gennaio e 7 febbraio scorsi a Caserta, in via Ferrarecce e in via Fabricat (rione Puccianiello). Avrebbe preso parte anche alla rapina di Villa Literno, quando gli utenti della Posta tentarono di reagire (esasperati dai continui colpi e da furti) e misero in fuga i malviventi.



Il primo fermo risale, infatti, al 10 marzo e spiccò nei confronti di due persone, su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere.

Il fermato è stato accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere a disposizione della competente autorità giudiziaria.