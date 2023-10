Manutenzione straordinaria dei plessi scolastici sospesa da due settimane. È giallo sulle cause dell'interruzione. Il Comune ha scritto alla società che si è aggiudica i lavori l'11 agosto, per effetto di un bando del valore di circa 140mila euro, per sollecitarla a completare quanto prima gli interventi in corso e ad avviare ad horas quelli non ancora iniziati.

La nuova nota, la seconda dopo quella del 18 settembre scorso che, a quanto pare, non avrebbe sortito alcun riscontro, è stata inviata per conoscenza a tutti i dirigenti delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. Nel documento l'ufficio tecnico sottolinea la necessità di disporre, entro domani, del cronoprogramma dei lavori in corso e di quelli da effettuare ma anche i rapportini di cantiere con le indicazioni sulle maestranze impiegate, i materiali utilizzati e la documentazione fotografica. All'elenco degli interventi segnalati dal Comune alla società ad agosto, se ne sono aggiunti intanto molti altri, alcuni anche di estrema urgenza. Tra questi una perdita idrica al plesso di San Benedetto, peraltro ristrutturato di recente, e una situazione analoga anche alla Lorenzini, una infiltrazione alla primaria di Ercole, la caduta di calcinacci in corrispondenza di uno degli ingressi alla primaria di Sala, un corto circuito in due aule dell'infanzia di Puccianiello.

Ma restano in sospeso anche tanti interventi segnalati nel periodo estivo che ancora attendono di essere effettuati. Tra questi il sollevamento della pavimentazione alla primaria della Don Milani al Parco Aranci, dove si registrano anche problemi idrici. E ancora infiltrazioni alla primaria di San Clemente e più in generale impianti guasti, bagni fuori uso, infissi da sostituire, aule da ritinteggiare, complici la muffa e le macchie di umidità, in molte scuole del territorio.

Nel complesso sono almeno ventitre le segnalazioni giunte dai diversi istituti solo nelle ultime due settimane che vanno ad aggiungersi alle tantissime altre pervenute precedentemente. Nella nota si fa poi riferimento anche al trasferimento di dieci classi della primaria De Amicis al plesso di piazza Cavour che pure necessiterebbe di un intervento di manutenzione. Citate nella lettera poi anche le richieste della Giannone e della Dante Alighieri alle quali vanno a sommarsi tutte le segnalazioni relative agli interventi di manutenzione ordinaria.

«Accertato che - si legge nel documento del Comune - pur illustrando all'impresa gli interventi da eseguire non è pervenuto alcun risconto, si ricorda che in base a quanto previsto dal capitolato speciale di appalto, la società, in caso di lavori urgenti come quelli indicati, è tenuta a tenersi pronta sia di giorno che di notte, ad ogni chiamata dell'amministrazione per eseguire riparazioni d'urgenza e opere provvisionali al fine di scongiurare danni a persone o cose».

Per il ritardo negli interventi la società rischia ora una multa fino a cinquecento euro.

Tempi lunghi anche per i certificati di staticità e igienicità. I plessi comunali ne sono ancora privi a tre settimane dall'avvio del nuovo anno scolastico. Questi documenti comportano l'avvenuta verifica, da parte di ditte specializzate, del funzionamento degli impianti elettrici e antincendio e soprattutto il collaudo statico degli immobili. Interventi che non sono ancora stati effettuati. Tra i lavori già effettuati invece si segnalano la riparazione del tetto dei locali mensa all'infanzia di Casolla, la sostituzione delle guaine sul tetto della Da Vinci Lorenzini, responsabili, anche in questo caso, di infiltrazioni nei locali adibiti ad ufficio e in alcune aule. E poi lavori al V circolo didattico di via Montale-via Benevento e alla De Amicis di corso Giannone. Non è stata ancora completata infine la potatura e il taglio del verde in molti plessi della città.

Ieri intanto nuovo sollecito al Comune da parte dei genitori della De Amicis per ottenere un pass gratuito per l'intera durata dell'anno scolastico che consenta loro di bypassare la ztl di corso Giannone in corrispondenza dell'inizio e della fine delle lezioni. Oppure in alternativa una navetta gratuita che faccia la spola tra la De Amicis e il plesso di piazza Cavour. Le famiglie che hanno avanzato la richiesta, poco più di venti in tutto, hanno infatti due o più figli distribuiti tra i due plessi e riscontrano difficoltà quotidiane nell'accompagnare in orario i figli per effetto del traffico e anche del dispositivo ztl.