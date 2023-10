Comune di Aversa chiuso per epidemia di Covid fino ad oggi. I colpi di coda si faranno sentire, però, per tutta questa settimana. Intanto, è stato convocato dal presidente Roberto Romano per il 10 ottobre la seduta di consiglio comunale per l'approvazione del bilancio 2023 2025.

La decisione di chiudere la casa comunale è stata adottata dal sindaco Alfonso Golia, dopo che tra i dipendenti comunali si sono registrati 14 casi di infezione da Covid-19, soprattutto tra gli addetti agli sportelli, a dimostrazione che il virus è ancora presente in maniera massiccia. «La decisione di chiudere per consentire la disinfestazione ha dichiarato il primo cittadino - è stata adottata da me dopo aver consultato gli uffici dell'Asl. Mercoledì riapriremo, ma non potremo assicurare tutti i servizi. In un organico già ridotto, mancheranno i dipendenti sintomatici. Ovviamente faremo il possibile per non creare disagi all'utenza».

Sulla seduta di consiglio comunale per l'approvazione dello strumento di pianificazione contabile, interviene il sindaco. Sono in molti a ritenere non del tutto scontato l'approvazione del bilancio 2023 che avverrà, comunque, dopo la diffida prefettizia, essendo il termine scaduto lo scorso mese di settembre. Ma, il primo cittadino si dice ottimista anche a fronte della maggioranza risicata di 12 consiglieri per parte, siccome è solo lui a fare da differenza. Insomma, i 13 voti necessari per l'approvazione del bilancio dovrebbero esserci tutti anche questa volta. L'ultima per la consiliatura, considerato che nella prossima primavera gli aversani saranno chiamati a eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale.

Proprio in vista di questo appuntamento, il sindaco Golia ha annunciato, nei giorni scorsi, che si sta già lavorando anche alla redazione del bilancio preventivo 2024 che sarà, a suo dire, approvato entro la fine di questo anno per fare in modo che per il prossimo anno non si vada avanti con i limiti di spesa previsti. Intanto, si continua a parlare dell'ultima seduta di consiglio comunale quando, in occasione di alcune votazioni, la maggioranza non era più tale. «Abbiamo approvato il bilancio consolidato - ha dichiarato Federica Turco di Noi Aversani - in cui viene fatta una ricognizione delle attività delle società partecipate. Riguardo alla mozione circa la fiera settimanale, dopo una lunga discussione, abbiamo votato all'unanimità la mozione. Abbiamo presentato degli emendamenti nell'ottica di far comprendere che bisogna mettere in sicurezza l'ente e non possiamo rischiare di perdere un finanziamento così importante per la valorizzazione delle nostre periferie attraverso la creazione di un palazzetto dello sport».

Diversa l'interpretazione dell'opposizione che con Giuseppe Stabile, Paolo Santulli, Alfonso Oliva, Gianluca Golia e Eugenia D'Angelo hanno sottolineato la debolezza di un esecutivo che si mantiene sulla sola presenza di un singolo consigliere, rendendo ogni appuntamento con un thriller.