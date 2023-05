Sorpreso con un chilogrammo di cocaina in macchina, arrestato 52enne di San Cipriano di Aversa

Aveva un chilogrammo di cocaina nascosto in un cartone di detersivi nel cofano della macchina. E non pensava affatto di insospettire i poliziotti. Ma è stato incastrato dall'intuito degli agenti della polizia di Stato di Caserta.

Un albanese di 52 anni residente a San Cipriano di Aversa è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Ad attrarre i poliziotti, impegnati in un mirato servizio per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, gli strani spostamenti della vettura sulla quale viaggiava l'uomo. Il pedinamento è terminato con il controllo della macchina nei pressi del casello autostradale di Nola. La perquisizione ha portato al ritrovamento della cocaina: oltre un chilogrammo di polvere bianca. A questo punto è scattata la perquisizione domiciliare con il supporto delle unità cinofile della questura di Napoli.

In casa sono stati recuperati e sequestrati un bilancino elettronico di precisione e due macchine per il sottovuoto utili per il confezionamento della sostanza stupefacente oltre a sessantamila euro, somma ritenuta provento dello spaccio, e una macchinetta “contabanconote”. Il 52enne è ora rinchiuso nel carcere di Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziaria.