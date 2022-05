Tenta di truffare un anziana ma è scoperto dal nipote: denunciato

Si è presentato telefonicamente ad un'ultraottantenne come un corriere che doveva consegnare un pacco per cui pagare 900 euro, ma all'appuntamento con l'anziana si è presentato anche il nipote di quest'ultima, che ha messo in fuga il truffatore. È accaduto a Camigliano, nel Casertano.

La polizia di stato, sulla base della denuncia dell'anziana e del congiunto, è riuscito ad individuare il responsabile: si tratta di un 27enne che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

La procura ha a sua volta provveduto a richiedere e ottenere dal gip l'emissione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, che è stata notificata oggi. L'indagato risponde di tentata truffa pluriaggravata.