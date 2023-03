Farmaco orale per il tumore al polmone: a San Felice a Cancello la prima prescrizione in Italia

E' stata effettuata presso l’Unità operativa di Oncologia dell’ospedale di San Felice a Cancello la prima prescrizione in Italia del farmaco Gavreto (Pralsetinib principio attivo) indicato e rimborsato per i pazienti affetti da tumore del polmone con fusione del gene Ret (presente in circa l’1% degli adenocarcinomi polmonari) in pazienti già trattati con un regime chemioterapico. Salvatore Feliciano, comunica che tale opzione di trattamento orale viene erogata nell’ambito del neo costituito ambulatorio di terapie orali nei giorni di martedì, dalle 11 ealle 13 e mercoledì dalle 15 alle 17.

Tale opzione terapeutica rappresenta un'iniziativa innovativa per il paziente per il quale non ci sarebbero stati ulteriori opzioni terapeutiche se non ulteriori trattamenti chemioterapici evidenziando la crescente necessità di un supporto ambulatoriale-territoriale per la presa in carico del paziente oncologico dato il graduale passaggio da una cura endovenosa a una orale.